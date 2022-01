La depressió està estretament lligada amb el suïcidi. I es que es tracta de la primera causa de mort no natural a Catalunya. Al món moren fins a 800.000 persones cada any, a Catalunya el 2019 en van ser 441, més del doble que les víctimes d'accident de trànsit del mateix any.

I és que els problemes relacionats amb la depressió s'han accentuat amb l'arribada de la Covid. De fet, el Telèfon de Prevenció del Suïcidi de Barcelona, posat en marxa l'agost del 2020, ha atès fins a 6.000 persones.