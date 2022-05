Entre els municipis més transparents aquest any hi figuren ajuntaments com el de Barcelona, Sabadell, Terrassa i Mataró. L’únic municipi que ha obtingut el cent per cent a les nou edicions organitzades fins ara és el d’Esplugues de Llobregat.

En parlem amb l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, per saber-ne els seus secrets