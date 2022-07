LIDERATGES, La veu de la dona als negocis

Corresponsabilitat i Premis Fundació Princesa de Girona

Els premis de la Fundació Princesa de Girona 2022 han recaigut en cinc dones per primer cop en la seva història. Amb l’objectiu de promoure i fomentar valors com l’esforç, la creativitat o la solidaritat, la Fundació Princesa de Girona guardona a homes i dones segons la seva trajectòria professional. Arts i lletres, empresa, investigació científica, social i internacional són les cinc categories dels premis i on aquest any les dones han estat les grans protagonistes.