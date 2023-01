A la secció Corresponsabilitat entrevistem a Joana Massó, autora del llibre “Day by Day”, activista i empren-edora. La Joanna es una persona amb una discapacitat física que reivindica que la societat estigui preparada per tal que ella pugui fer una vida més normal (des de poder llogar un pis sense prejudicis per part dels propietaris, que pensen que no cobraran, a treballar a eliminar més barreres arquitectoniques)