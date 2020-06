El coronavirus porta els esdeveniments a les terrasses de lloguer de Barcelona

"Estan sent dies de bojos", afirmen des d'HolaPlace, una plataforma que funciona igual que Airbnb però amb una diferència: només es lloguen terrats i terrasses d'habitatges per a festes i altres trobades. Fa 3 anys que existeix, però darrerament s'ha disparat la seva activitat: en els últims 15 dies han registrat més de 250 sol·licituds de reserva. "Tornar a la normalitat després de la pandèmia no serà fàcil", reflexiona Hilaire Besse, CEO d'HolaPlace, "ens costarà una mica assistir a esdeveniments amb desconeguts al voltant, per exemple un bar. Per això, després de dos mesos de confinament, HolaPlace sembla ser l'alternativa més adequada i segura per reunir-se amb amics a l'aire lliure i en un espai privat, a més, pot ser més barat que un bar i tot".

En el cas d'Hola Place, garantir que siguin 10 persones com a màxim com marca la fase 1 de desescalada és responsabilitat de l'amfitrió, que serà present a casa seva. Llogar un terrat va dels 100 a més de 400 euros en alguns casos, ja que pot incloure un càtering. L'Àlex és amfitrió d'Hola Place a Barcelona, i assegura que és una experiència "molt positiva i segura" perquè permet conèixer noves persones i a més, "treure'n algun sobresou important alguns mesos".

Els casos d'usuaris que opten per mercantilitzar espais de casa seva -com el terrat- per una qüestió de necessitat per arribar a finals de mes no són representatius de la realitat. Així s'expressa Roser Espelt, membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa. "Pagar per tenir accés a una terrassa durant unes hores ve de la necessitat que ens toqui l'aire, estirar les cames i potser veure més enllà de l'edifici que veiem per la finestra de casa nostra", i afegeix "i també per la pèrdua del dret a la ciutat". Espelt conclou que avui dia l'espai de la via pública cada vegada està més privatitzat: "No hi ha cap raó sanitària per no poder seure i consumir al carrer; i en canvi, sí fer-ho a la terrassa d'un bar, a la mateixa distància i amb la mateixa gent. És privatitzar l'espai públic", comenta.

Les plataformes digitals són claus per entendre l'èxit de l'ecosistema del qual forma part HolaPlace o similars, com Airbnb o BlablaCar. Un mecanisme d'intercanvi social i econòmic a través dels participants, ho defineix Albert Cañigueral, connector de OuiShare i fundador de Consumo Colaborativo. D'una propietat personal se'n pot fer benefici, però quins impactes genera? "En qualsevol invent sempre hi ha qui en surt guanyant i qui perd", diu. "En el cas d'HolaPlace, els perjudicats podrien ser la mateixa comunitat de veïns que podria veure's molesta pel soroll; o els mateixos bars i establiments -que en aquest cas paguen llicències-, on s'haurien celebrat aquestes activitats d'oci on es podrien haver fet", reflexiona Cañigueral.

El Blablacar ha acabat amb l'autostop; donar objectes a familiars o amics s'ha substituït en molts casos per productes penjats a Wallapop. "Cada cop mercantilitzem més coses de la nostra vida", diu Cañigueral, "amb aquestes plataformes digitals, ara toca decidir col·laborativament fins on volem arribar amb la mercantilització de les nostres activitats".

Avui dia hi ha 160 amfitrions a Barcelona, un centenar a Madrid i 25 a València, però cada cop en són més i en altres ciutats de l'Estat. HolaPlace es presenta com l'Airbnb de les terrasses i terrats; queda per veure si el futur que li espera a la plataforma serà el mateix.