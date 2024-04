La continuidad de Xavi

Las cosas han cambiado los últimos tiempos y el técnico egarenses parece haber reconsiderado su postura y decisión de abandonar el equipo al término de la temporada. Las últimas sensaciones, la eliminatoria ante el PSG y el apoyo de buena parte del vestuario parecen haber cambiado la mentalidad del entrenador y el deseo de continuar.

Siempre me mostré contrario a la expresión tan rotunda de Xavi y anunciar que se marchaba con tanta antelación por lo que podría provocar. Esas palabras siempre quedarán ahí, su anuncio de marcha y su afirmación de que entrenar al Barcelona era cruel. Todo eso pesa mucho y debió haberlo pensado fríamente, a pesar de que siempre podrá justificarlo en el sentido de que en aquel momento pensaba que era lo mejor para el club sacrificándose él y tratando de destensar una situación Tremendamente complicada. Es loable, pero no sabemos si es lo mejor. Llegados a este punto hay que analizar qué es lo más conveniente para la entidad y para el propio Xavi, toda una leyenda del Barcelona.

Es evidente que en la situación económica de la entidad no es fácil armar una buena plantilla a la altura del nombre de la institución, ni traer grandes fichajes que mejoren lo que hay en estos momentos. Por ese motivo tampoco es fácil convencer a un entrenador de renombre y prestigio para que arriesgue precisamente todo eso por venir al actual Barcelona. Son contras para atraer otra serie de entrenadores que benefician además a un Xavi que conoce perfectamente el club que está trabajando magníficamente con la plantilla y el plantel y que tiene mucho ganado, en cuanto a adaptación se refiere. Sinceramente soy partidario de la continuidad del actual entrenador Que irá mejorando profesionalmente con el paso del tiempo, que cada día indiscutiblemente será mejor, que puliendo algunos detalles y corrigiendo algunos aspectos también mejorará en el control de las situaciones y por tanto podrá sacar un buen rendimiento a la temporada que viene. Su apuesta incondicional por la cantera es fundamental y quizás el principal aval para apostar por un Xavi que te garantiza un nivel competitivo más que aceptable en esta difícil situación del club. Eso sí, debe corregir esos pequeños errores en la conducción del equipo y controlarse más en la banda para evitar que esa situaciones perjudiquen al Barcelona.

La continuidad de Xavi le daría estabilidad al club y le permitiría centrarse en reforzar la plantilla y no tener que buscar un técnico que a lo mejor no sale bien. Nada te garantiza ni nadie que quien venga por mucho renombre y prestigio que tenga o cueste vaya mejorar lo que hay ahora mismo en el banquillo. Para mí sería una muy buena noticia que daría estabilidad deportiva al equipo. La continuidad de Xavi, eso sí, con el respaldo absoluto e incondicional de todo el club, no solo del presidente, sino de su junta directiva y que no haya fuego cruzado, el llamado fuego amigo e incluso desde dentro que desestabilice la gestión deportiva del Entrenador.