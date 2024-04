Continua vigent el concepte d'operació biquini?

Hem sortit al carrer per conèixer si avui dia es continua fent l'anomenada "operació biquini" i, tot i que no se li dona tanta importància al concepte en si, els joves ens expliquen que les xarxes socials encara fomenten la necessitat de tenir bons cossos per mostrar-los durant la temporada d'estiu.

Per abordar aquesta qüestió, parlem amb Manel Rion, responsable dels clubs corporatius 'Anytime Fitness Espanya' per conèixer si observen un increment de les altes als centres esportius i quins perfils atenen. Ho parlem també amb Joan Vilalta, entrenador personal de 'Training Park' que ens explica la importància de la continuïtat a l'hora de fer exercici i com pot perjudicar un excés d'esport concentrat en un temps determinat. Acabem abordant la qüestió amb la dietista-nutricionista dels caps Sarrià, Vallvidrera i Les Planes, Rita Simorra. Amb ella reflexionem sobre les dietes miraculoses que es fomenten a través d'internet i coneixem què cal fer i què no per preparar el nostre cos de cara a l'arribada de l'estiu.