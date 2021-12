El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i Onda Cero reconeixen la tasca d'AADAS i de la Fundació PaliaClínic

El reconeixement ha estat per a l'Associació d'assistència a dones agredides sexualment (AADAS), creada el 1991 per les pròpies afectades i que, després de 30 anys de trajectòria, segueix sent l'única entitat especialitzada en l'atenció directa per violència sexual a tot Catalunya. Malgrat els esforços per eradicar-lo, continua sent una problemàtica de primer ordre que cada vegada afecta dones més joves. Segons dades de l'Observatori Català de la Joventut, gairebé un 40% de noies d'entre 16 i 29 anys han patit algun tipus de violència masclista sexual o psicològica en el transcurs de l'any. Per la seva labor per a visibilitzar aquest fenomen, AADAS ha rebut un xec de 3.000 euros i una campanya publicitària de falques radiofòniques a Onda Cero valorada en un import 3.000 euros més. A més, se'ls ha fet entrega d'una litografia de l'artista Gil Granero.

També s'ha reconegut amb l'accèssit a la Fundació PaliaClínic, associació que ajuda i proporciona suport a les persones en el tram final de la seva vida o a col•lectius en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, ja sigui a través de suport emocional, cures pal•liatives o acompanyament. En un context en què el coronavirus acapara gran part dels recursos del sistema sanitari, també proporcionen ajuda a menors amb malalties greus o cròniques. Actualment la fundació compta amb un equip de més de 100 voluntaris. Pel guardó, la fundació ha rebut una campanya publicitària de falques radiofòniques a Onda Cero Catalunya valorada en 3.000 euros, així com una litografia de l'artista Joan Pere Viladecans.

Novena edició

En aquesta 9a edició han participat les més de 40 entitats que han passat durant aquest any pel programa "La Ciutat" d'Onda Cero Catalunya, sota la secció setmanal "Ciutat Solidària" patrocinada pel CZFB. Des que va començar aquest espai ja han passat pel programa de ràdio més de 360 entitats socials sense ànim de lucre.

L'acte ha comptat amb la participació de la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, del director general d'Atresmedia Radio, Ramón Osorio, i del director d'Atresmedia Radio a Catalunya, Francesc Robert.

Blanca Sorigué ha destacat que "ens trobem en un entorn de transformació contínua en el qual, sens dubte, és més important que mai donar suport als col•lectius més vulnerables. En aquest sentit, des del CZFB volem donar l'enhorabona als dos guanyadors, però també a tots els participants per la seva important labor social".

Ramón Osorio ha celebrat que "el reconeixement Ciutat Solidària s'apropi als seus 10 anys d'història posant cara i enaltint el treball incansable de tantes entitats socials. També ha destacat que la responsabilitat social corporativa forma part de l'ADN del grup Atresmedia".

Llista d'entitats reconegudes des de 2013

2020

Acció Solidària contra l'atur.

Finalista: Ajudam Predegent

2019

Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries

Finalista: ACENCAS

2018

Fundació Surt

Finalista: Associació Catalana del Síndrome de RETT

2017

Hockey Plus. Promou la integració dels joves amb discapacitat intel•lectual a través de l’esport.

Finalista: Fundació Joia. Reinserció laboral en l’àmbit de la salut mental.

2016

NACE. Contra l’assetjament escolar.

Finalista: De Veí a veí. Associació d’ajuda entre veïns al barri de Sant Antoni de Barcelona.

2015

Enriqueta Villavecchia. Fundació d’atenció a malalts i families d’oncologia infantil.

Finalista: ASEM. Ajuda a persones amb malalties neuromusculars.

2014

GAEM. Grup d’afectats d’esclerosi múltiple.

Finalista: ARED. Reinserció de dones.

2013

Mujeres Burkina. Ajuda a les dones vulnerables de Burkina Fasso.

Finalista: ASPACE. Entitat que ajuda a les persones afectades de paràlisi cerebral.