La consellera Tània Verge evitar parlar de repunt dels crims contra les dones

En una entrevista a la Brúixola, la consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tània Verge, ha evitat parlar de repunt malgrat que, en els primer set mesos de l'any, ja portem 12 dones assassinades en crims de violència masclista, una menys que en el conjunt del 2023: "Haurem de fer balanç a finals d'any però hi ha un element circumstancial en els casos de feminicidi que no permet fer aquesta afirmació; ens estem dotant de les eines que tenim al govern per treure les millors conclusions i fer millores en els sistemes de prevenció, de detecció i de la valoració de risc". Verge també ha recordat que una de les víctimes va morir l'any passat tot i que la investigació va cloure al 2024.

En aquest mateix sentit, la consellera també reconeix que les vacances, un cap de setmana o qualsevol moment en què s'allarga la convivència s'incrementa el risc de violència masclista però "les dades són molt variables d'un any a un altre".

Violència vicària excepcional

En canvi, Verge sí que veu "excepcionals" els 5 infants que han mort amb la seva mare o per fer-li mal (violència vicària) durant aquest any. Una dada que no té comparació possible amb anys anteriors. És per això que hi ha un grup d'experts que estan treballant per millorar els sistemes d'alerta i prevenir aquests crims. Verge ha explicat que "entre finals d'estiu i principis de tardor, estaran enllestits els treballs". La consellera ha apuntat que es podrien fer propostes en tots els àmbits, en el marc de les competències de la Generalitat, però també millores per als jutjats o fins i tot els mitjans de comunicació.

Tota la societat mobilitzada

Verge ha fet una crida a la mobilització de tota la societat per lluitar contra la violència masclista i també ha deixat clar que tots aquests casos "demostren que el feminisme no ha anat massa lluny". També s'ha mostrat preocupada per una part de la gent jove que està en contra de les polítiques d'igualtat o sent lluny la lluita feminista. Segons la consellera, això està vinculat a la propaganda que l'extrema dreta llença a través de les xarxes socials. Ha explicat que no són tots els joves els que pensen així però ha reclamat castigar les fake news i fer treball comunitari.