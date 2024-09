La consellera Montserrat es compromet a rebaixar les taxes universitàries

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, s’ha compromès a rebaixar les taxes universitàries aquest mandat. És el principal anunci que ha fet en la seva primera compareixença parlamentària. També ha dit que augmentarà els recursos de les universitats, reforçarà el sistema de recerca i impulsarà l’ús del català en aquest àmbit acadèmic. Alhora, vol incrementar el nombre d’alumnes que reben una beca.

Tot plegat, segons Montserrat, ha de servir per enfortir el paper social del sistema universitari. "Volem sobretot potenciar i millorar el paper del sistema universitari com a motor de transformació per al progrés i el benestar, al servei del país i la ciutadania, garantint l'ús del català com a llengua pròpia", ha assegurat.

[[H3:Col·laboració amb Política Lingüística]]

Sobre això últim, la consellera ha avançat que el seu departament ja treballa amb el de Política Lingüística per crear un centre de recerca aplicada en matèria d’ús de la llengua.