Conociendo a Flirt, la nueva variante de COVID

Tanto la Consellería de Salud de la Generalitat de Catalunya como los hospitales catalanes están alertando de la llegada de una nueva variedad de COVID, más contagiosa pero con síntomas menos agresivos. Se llama Flirt y, según apuntan los expertos, viene de Estados Unidos, donde ha ido circulando estos últimos meses.

Nuevas variantes

Tal y como confirmaba en 'La Ciutat' el jefe de medicina preventiva del Hospital Clínic de Barcelona i catedrático de la UB, el doctor Antoni Trilla, "en principio no tenemos que preocuparnos, viendo como se esta moviendo y que hasta ahora no presenta ningún signo de especial alerta. Como la OMS la ha calificado en el grupo de variantes, porque son varias, se las está vigilando como variante que se tiene que vigilar. Hay que estar atentos y a la expectativa, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos, donde circula desde hace tres meses, hay más contagios pero no es más grave que la que hemos sufrido estos últimos años" analiza Trilla.

Muta por supervivencia

Trilla ha confirmado que, como todo virus, el COVID muta constantemente para adaptarse a nuestras defensas y nuestras medidas preventivas, "es la evolución natural hacia un extremo que no sabemos donde está, pero nosotros, como le hemos puesto barreras, ahora ha mutado a una más contagiosa. Nos ha pasado antes de la pandemia con muchos cambios importantes y seguirá cambiando", prevé el doctor Trilla.

En este sentido, es posible que el COVID haya llegado para quedarse? "No podemos definir si se convertirá en una enfermedad endémica y hay dudas de si se quedaría como COVID o que pierda capacidad de producir infecciones graves. También hay precedentes de otros coronavirus que han desparecido. Yo creo que esta para quedarse, ir adaptándose, pero se espera que nosotros cada vez la combatamos mejor y que contemos con un sistema de defensa tanto interno como externo que nos ayude a convivir bien con ella, quizás incluso reduce sus síntomas a unos más leves en los próximos años".

Hemos aprendido?

Poco más de cuatro años después de la llegada del COVID, el doctor Trilla reconoce que "hemos aprendido que esto puede pasar, no teníamos un marco mental de epidemias mundiales. Hemos aprendido que si la investigación funciona se pueden encontrar vacunas, y también hemos aprendido lecciones a través del dolor, con gente que lo ha pasado muy mal y en algunos casos sigue pasándolo mal, pero tenemos que tener en cuenta que nos puede volver a pasar, hay que tener un grado de preparación importante, y por otro lado, a una parte de la población no le supone una gran amenaza pero seguimos teniendo una parte de la población vulnerable, aún hay 145 ingresados en el hospital, 2 en la UCI, este grupo tendrá que seguir protegiéndose e incluso quizás una nueva vacuna".

Van a colapsar los hospitales?

En estos cuatro años desde la llegada del COVID hemos visto como en ocasiones los hospitales han colapsado, con muchos ingresados añadidos a la ya de por sí saturación en los centros hospitalarios. Trilla cree que "no colapsarán los hospitales. Hay más contagio, es mas rápida, pero no tenemos que esperar un aumento espectacular de contagios. Esta se acabara imponiendo a las otras variantes, no sabemos en qué grado, y tenemos que ver qué velocidad de crucero toma, pero en principio las personas no necesitarán tanta atención hospitalaria con un ingreso. En principio no tenemos que esperar un ingreso masivo. Los hospitales ya vamos justos de sitios, y un mínimo repunte podría saturar, pero no tiene pinta que vaya a pasar".