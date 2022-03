El conflicte d'Ucraïna i els seus efectes en la ciberguerra

Des d’Ucraïna ja van anunciar un front cibernètic per fer front als atacs russos i els hackers del país han assegurat que han aconseguit informació sobre diversos dels atacs russos. També la difusió d’informació a través d’aquests mitjans s’ha convertit en un punt clau en aquest conflicte.

També el grup de hackers Anonymous va anunciar que es declarava en guerra contra Rússia, i aquests últims dies el grup ha tombat diverses pàgines web governamentals i d’alguns mitjans de comunicació afins a Rússia.

I és que aquest conflicte bèlic és un dels més grans on hi entren en joc i hi juguen un paper important els atacs informàtics. Per parlar sobre el tema, saludem a en Jordi Serra, professor d’Estudis d’Informática, Multimedia i Telecomunicació de la UOC