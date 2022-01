Coneixeu l'origen del nom del vostre poble o ciutat?

Aquesta setmana fem un viatge a l'origen, a la formació de la majoria de les nostres ciutats i pobles a través del llibre "Quan els pobles no tenien nom"

El llibre d'en Miquel Martín i Serra ens permet conèixer, a través de rondalles, llegendes, faules d'on provenen aquests noms

En fa un recull extens i ens situa l'època els motius, com s'ha anat passant de generació en generació a través de la comunicació oral, de pares a fills i ha volgut plasmar-ho en un llibre per tal que no es perdi ja que sovint, aquest origen es perd en temps molt antics i s’enllaça amb llegendes i mites fundacionals, amb topònims o fites i personatges històrics.

Perquè com en la descripció del llibre remarca: tenir un origen, saber-ne la història i, per tant, poder-la explicar i mantenir viva, ennobleix, distingeix de la resta i enforteix el sentiment de pertinença a un poble o ciutat.La majoria d’aquestes llegendes són una mostra d’enginy i saviesa popular, d’imaginació i espontaneïtat per explicar l’origen de les nostres viles.

En ho comenta i explica el propi autor amb l'Òscar Gonzàlez al Nits de ràdio, amb David Cervelló.