Coneixem la Unitat de TCA en adults pionera a Catalunya

Aquest dissabte, 30 de novembre, es celebra el Dia Mundial de la lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentaria (TCA), una jornada que serveix per visibilitzar al lluita contra una malaltia històricament invisibilitzada i també cada vegada més habitual. Les darreres dades diuen que a Catalunya més de 85.000 persones majors de 15 anys pateixen TCA. A 'La Ciutat' hem volgut avançar-nos a la celebració d'aquest dia i ho hem fet a més parlant d'un col·lectiu cada vegada més present: Els adults que pateixen TCA. Per tractar la realitat d'aquest col·lectiu hem parlat amb la doctora Núria Jaurrieta, coordinadora de la Unitat de tractament de TCA en adults de l'hospital Germanes Hospitalàries de Martorell i gestionada conjuntament amb l'Hospital de Bellvitge.

Primeres passes

Aquesta unitat va entrar en funcionament fa poc menys d'un any, al desembre de 2023, i al mes de gener ja atenia la primera pacient. Jaurrieta reconeix que "ha estat un primer any progressiu. Hi ha hagut un augment de casos d'ingressos derivats d'altres unitats de TCA de Catalunya i en un inici era gent més jove, darrerament estem rebent casos de més duració, afectades des de fa 20 o 30 anys". Aquesta unitat, explica la doctora, "es va crear a partir del plà de xoc del departament de Salut de la Generalitat i té un enfocament integral i multidisciplinar, on es pretén que els pacients que ingressen estiguin amb d'altres persones que pateixen TCA, quan en d'altres casos estan ingressats amb persones que pateixen altres trastorns mentals. El que es fa és un ingrés de llarga estada, uns tres o quatre mesos, on es treballa en diferents fases del tractament i amb permisos per anar a casa per comprovar quines dificultats van presentant en el seu entorn. A més també treballem amb la família, un punt molt important en tot això perquè en els casos cronificats moltes famílies tiren la tovallola o almenys estan molt desanimats".

Qüestió de gènere i edat

La coordinadora de la unitat reconeix que "el TCA segueix sent molt més habitual en dones, actualment de cada 10 pacients un és home i nou dones". Sobre la qüestió de l'edat, la doctora reconeix que "en edats joves hi ha menys consciència de ser una malaltia i en edat infantil això és molt freqüent. A mesura que passen els anys comença a veure que realment afecta i condiciona la vida". Els casos de TCA han augmentat des de la pandèmia del 2020. A l'hora de localitzar les raons d'aquest augment la doctora descarta carregar tota la responsabilitat a la pressió estètica i les xarxes socials, tot i que reconeix que son dos grans agreujants: "Son factors que contribueixen però no s'emporten tota la responsabilitat, no en totes les persones que pateixen TCA hi ha un tema estètic de rerefons. Evidentment està perjudicant molt el tema de la pressió estètica i els missatges que s'emeten a les xarxes socials, però en l'edat adulta hi ha d'altres factors com l'abandonament personal d'un mateix o l'entorn familiar".