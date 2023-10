Los comités y los recursos

Curiosamente, esa circustancia permite al futbolista del Madrid llegar a tiempo y poder jugar el gran clásico frente al Barcelona. Es una casualidad, sí , bendita casualidad, dirá el madridista.

Lo cierto es qué Nacho hizo una entrada durísima que pudo haberle costado caro a un compañero de profesión, sin ningún sentido, sin mediar pelota en juego, en mediocampo y con un partido sentenciado.

Afortunadamente, Portu no se lesionó y pudo volver pronto a los terrenos de juego, pero aquí no se trata de premiar o no la puntería sino la acción, y esta fue desproporcionada a todas luces y merecedora de un severo castigo. Ya de por sí, la redacción del acta dejó mucho que desear y facilitó que el comité fuera benévolo con el Internacional blanco, como así fue, y como así se intuía.

Es curioso que muy pocos equipos suelen ganar recursos y conseguir que se le rebaje la sanción, por no decir, casi ninguno

Entre ellos el Barcelona, que a duras penas ha conseguido rebajar mínimamente alguna sanción en muchísimo tiempo.

Y además todo ello ocurre de cara al gran clásico del fútbol español en el que todos son mucho más sensibles. Y cuando el Madrid tiene numerosos problemas en defensa hasta el punto de que una tarjeta amarilla a Rüdiger en el próximo partido le dejaría solo con un defensa central para afrontar el importante choque ante el Barcelona.

La reflexión que debemos hacer ante esta tesitura de la seguridad jurídica es que por higiene deportiva sería bueno que por norma no se quiten las sanciones o se rebajen, porque da la sensación de que pueden ser a la carta y de que el peso de algunos equipos en los comités sea mayor que el de otros y de que la importancia de los partidos que vienen también lo sea.

Algunos quieren compararlo con el caso Lewandowski, pero no es lo mismo, Lewandowski cumplió entera su sanción, simplemente se le concedió la suspensión cómo se le podría haber concedido a Nacho y podría haber jugado, pero en este caso antes del partido, ya habrá cumplido toda la sección con esta rebaja. Debemos tener la sensación generalizada de que todos los clubes son iguales y de que a todos los futbolistas se les juzga igual, pero me temo que decisiones como esta del comité no ayuda.