Com serà l'arribada dels Reis d'Orient?

A Barcelona tenen un Espai màgic al Fòrum

Ses Majestats arribaran al Fòrum el 5 de gener a la tarda a bord del pailebot Santa Eulàlia. A l'arribada de Melcior, Gaspart i Baltasar no s'hi podrà anar per evitar aglomeracions, només seran rebuts per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

En canvi, sí que podreu visitar l'Espai màgic del Fòrum fins el 5 de gener per entregar les vostres cartes al patges reials. Per accedir-hi és imprescindible demanar cita prèvia al web de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona.

Les instal·lació dels Reis d'Orient es podrà visitar en el següent horaris:

Els dies 2, 3 i 4 de gener d'11 a 20 hores .

. El dia 5 de gener d'11 a 14 hores.

A Tarragona disposen d'un Magatzem Reial al Port

Melcior, Gaspart i Baltasar arribaran a Tarragona el 5 de gener a la tarda, on seran rebuts per l'alcalde Pau Ricomà, i faran els parlaments que es podrà seguir de manera telemàtica pels canals de l'Ajuntament.

Els Reis d'Orient no passejaran pels carrers de la ciutat per les restriccions de la Covid-19, però els Patges Reials arribaran a Tarragona el dia 2 de gener i instal·laran el Magatzem Reial al refugi número 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona. Hi seran allà fins el 5 de gener.

Els patges també oferiran entre els dies 2 i 5 de gener visites guiades i explicaran els detalls de la nit màgica de Reis. A més, hi haurà la Bústia Reial perquè els nens i nenes i les tarragonines i tarragonins dipositin la seva carta.

A Girona col·locaran bústies reials per tota la ciutat

Ses Majestats arribaran a Girona el 5 de gener a les 20 hores a recollir totes les cartes dels gironins i gironines. Posteriorment, quan faltin pocs minuts per a les 21 hores, es farà una crida a la població perquè tothom surti als balcons, finestres i terrasses per cantar la cançó dels tres Reis.

Seguidament, com a colofó final, a les 21h s’activaran castells de focs artificials arreu de la ciutat que es podran veure des de tots els racons de la ciutat.

A més, els Patges Reials han col·locat 15 bústies reials que es mouran per tots els barris de Girona perquè tothom pugui fer arribar a Melcior, Gaspart i Baltasar els seus desitjos, sense que es produeixin aglomeracions.

A Lleida Ses Majestats faran un espectacle al Pavelló Barris Nord

Els Reis d'Orient a conseqüència de les restriccions per la Covid-19 han hagut de suspendre la tradicional cavalcada del 5 de gener. Però la Paeria, juntament amb Ses Majestat i els Patges Reials, estan preparant un espectacle per al 2-5 de gener al Pavelló Barris Nord per fer gaudir a tots els lleidatans i lleidatanes.

Es faran una trentena de representacions, vuit per dia, i hi podran passar més de 60.000 persones. Això sí, caldrà reservar entrades -gratuïtes- a través d'un aplicatiu de la Paeria per assistir a l’espectacle.