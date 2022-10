Com va ser realment "La caiguda del imperi romà"

Òscar Gonzàlez parla amb José Soto Chica , autor de "El Águila Y Los Cuervos. La caída del Imperio romano"

Com sempre ens explica l'Òscar, ni va ser una caiguda en un dia, ni va ser eterna, va ser més aviat un procés que va tenir molts condicionants i va ser progressiu. Amb en "Pepe", que ja el considerem un amic del programa, doncs ja ha passat molts cops pel nits a comentar-nos les seves publicacions. Gaudirem de valent viatjant a aquesta roma que no va poder mantenir el seu imperi per un entramat de raons militars, socials i econòmiques.

Escoltem la seva xerrada al nits de ràdio amb David Cervelló