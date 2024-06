Com pot ajudar la intel·ligència artificial en radiologia?

En aquesta cita de gran envergadura s’aborden aspectes tan rellevants com la formació especialitzada des de diferents angles entre els quals s’incideix en la formació per a la investigació i l’edició d’articles científics d’un valor exponencial per als radiòlegs. A més, també es tracta la situació actual de l'especialitat i la tasca dels radiòlegs enfocats als pacients. Entre aquest ampli ventall de continguts ens centrem en la intel·ligència artificial des de l'enfocament de la radiologia mèdica. El servei de radiologia és un lloc ideal per utilitzar la intel·ligència artificial perquè requereix el processament d'enormes quantitats de dades. L'avantatge més evident dels sistemes d'intel·ligència artificial és que ajuden el radiòleg a optimitzar el temps en tasques com l'elaboració de l'informe mèdic, gràcies al reconeixement de veu, o la detecció d'anomalies, gràcies a l'anàlisi massiva d'imatges. A més, aquests sistemes d’ajuda al radiòleg tenen el potencial de reduir les taxes d’error i homogeneïtzar la informació clínica, augmentant la qualitat dels informes resultants.