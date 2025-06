Cóm podem prevenir el càncer de pell?

Avui 13 de juny és el dia europeu de la prevenció contra el càncer de pell, segurament una de les malalties que més fàcilment pot evitar-se prenent una sèrie de precaucions bàsiques, i es que a causa dels seus signes i símptomes que apareixen normalment d’una forma precoç, és una malaltia que pot detectar-se en una fase molt trempana. El principal factor de risc és la sobreexposició als raigs solars sense cap tipus de precaució. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Doctora Carla Ferrandiz, vicepresidenta de la Societat Catalana Dermatologia, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, i ens ha explicat que "aquesta és un dia molt important, sobretot ara que comença l'estiu".

"Els senyals que ens han d'alertar de que podem patir aquesta malaltia són que aparegui alguna cosa nova a la pell, ja que per sort és una malaltia que es pot veure, pel que ens hem de mirar la pell cada dia", explica. "La prevenció és fonamental, i podem prendre mesures com no sobreexposar-nos a la radiació solar, hem d'evitar-lo durant un llarg període de temps", diu. "Hem d'aplicar crema solar durant tot l'any, de al menys de 50 plus", conclou.