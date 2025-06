Cóm podem gestionar els nervis d'abans de selectivitat?

Aquesta setmana arriben els dies més esperats per molts estudiants: comença la selectivitat a Catalunya, una prova per la que aquests estudiants s’han preparat durant dos anys i de la que depèn gran part del seu futur... o això és el que creuen molts d’ells. De fet aquest pensament provoca que aquests estudiants tinguin una pressió afegida molt gran. Molts necessiten una nota molt concreta per poder estudiar la carrera que ells volen, i a la universitat que ells volen. Són dies de molta càrrega mental, i on els nervis els hi poden jugar una mala passada. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat l'Àngel Guirado, doctor en psicologia, especialista en l'àmbit educatiu i president de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya de Col·legi de Psicòlegs, i ens ha explicat que "els estudiants viuen aquests dies amb molts nervis".

"Venen d'uns dies en els que han estudiat moltíssim, han fet tot el batxillerat, molt preocupats per les notes, més tot el que faran en aquests dies de selectivitat, però han de pensar que si s'ho han preparat bé, tot acabarà sortint bé", explica l'Àngel. "Els estudiants estan pressionats per l'entorn escolar i familiar, perquè pensen que es juguen el seu futur, però s'ha de patir perquè estan preparats", diu. "La tarde d'abans de selectivitat hem d'estar tranquils i no estudiar", conclou.