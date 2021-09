Com han evolucionat les telecomèdies en els darrers anys?

Avui amb l'Òscar González entrevistem a l'autor d'un llibre que ens parla de a comèdia de situació i de si ha canviat la seva estructura des de la seva creació en els anys cinquanta.

Grans sèries com Cheers, Frasier, Seinfeld, Friends o The Big Bang Theory. van seguir aquest model inicial sense gairebé fisures, però, a finals de segle passat va ser emergint a poc a poc una comèdia diferent, tant en el fons com en la forma, una comèdia que, obviant les regles clàssiques i enfrontant temes nous, s'ha produït una revolució en l'humor televisiu. The Office, Community, Girls, Atlanta, Veep, Orange Is the New Black, Transparent, Master of None o Fleabag són alguns exemples de les noves i revolucionàries sèries.

Ens ho comenta el seu autor Jorge Yebra al nits de ràdio amb David Cervelló