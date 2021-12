Com fer que els teus estalvis no perdin valor?

Avui l'Iñaki ens explica el seu nou llibre "Educación financiera: mueve tu dinero"

Amb el que aprendrem que guardant els estalvis sota el coixí o en un plaç fix serà complicat ja no guanyar valor, sino no perdre'l

On i com invertir correctament és un dels aspectes que ens explica, on la diversificació d'actius i riscos serà molt important per tenir-ne un bon rendiment.

També ens parla de quines empreses que cotitzen a borsa són més interessants, avui en dia, per poder comprar-ne accions i com funciona el sistema de dividents.

Tot això i molt més ens ho comenta el nostre divulgador econòmic, Iñaki Jiménez Largo al nits de ràdio amb David Cervelló