No és fàcil ser una mare d'un fill singular i únic, un nen diferent, inesperat, com diu la Gemma en el seu llibre.

Tenir un fill amb trastorn de l'espectre autista fa que et plantegis, i replantegis, molt de la teva vida. La manera d'entendre el món, veure com ens hem de preparar per cuidar i criar un fill amb aquestes característiques.

Quines són les claus i eines que va fer servir la Gemma per tirar endavant?

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló