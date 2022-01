El club excursionista de Gràcia celebra el seu centenari

A Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo hem entrevistat al president del club per explicar les activitats que preparen per al seu centenari i, de pas, recordar la importància de gaudir del turisme de muntanya amb responsabilitat i coneixement. Convé que sempre que ens disposem a fer senderisme o alpinisme, ens preparem bé la ruta i seguim les recomanacions dels experts.

El Club excursionista de Gràcia va ser fundat per Josep Buch, Jaume Martorell i Agustí Sobrevia, tres joves interessats en l'excursionisme i la cultura, el CEG va néixer sota el nom de “Grup Excursionista Mai Enrera” l’any 1922. Mai van corregir la falta ortogràfica del nom després de la fundació, perquè hi hauria de posar ‘enrere’. El club és conegut pel seu rocòdrom i per la travessa Matagalls-Montserrat, un recorregut de 24 hores sense classificació. Tots els socis reben un premi.