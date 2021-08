Ciutadans censura que els únics peatges que queden a Catalunya són gestionats per la Generalitat

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Carrizosa ha afirmat que aquest fet desmunta “el greuge comparatiu” respecte l’estat que sempre havien denunciat els governs de Catalunya. Sobre quin ha de ser el model de finançament per mantenir la xarxa viària, el líder de la formació taronja ha defensat un mixt en què “una part la pagui qui utilitza la carretera i una altra sigui assumida per l’administració”.

L’oci nocturn, el gran perdedor de la pandèmia

Carlos Carrizosa també s’ha mostrat molt crític amb la intenció del govern català de mantenir l’oci nocturn. Segons el president de Ciutadans a Catalunya, “és una gran equivocació” perquè l’executiu fa “pagar els plats trencats” a l’oci nocturn i “guarda silenci o mirar cap a un altre costat” davant les aglomeracions i els botellons en les darreres festes populars. Un fet que preocupa especialment a Carrizosa amb la vista posada a la Mercè.

El paper de Sánchez a la mesa de diàleg

Sobre el debat al voltant de si Pedro Sánchez participarà o no en la taula de diàleg amb la Generalitat sobre el conflicte sobiranista, Carrizosa no creu que aquest fet “sigui important”. “M’agradaria sentir que estan fent una taula sobre l’energia per trobar una solució al rebut de la llum; el que desitjaríem és que la taula de diàleg no és reunís”, ha sentenciat.