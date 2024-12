El cinema més nadalenc

El nadal és una època en la que la gent aprofita per recordar pel·lícules que han marcat la seva infància nadalenca. Si encara no saps quines pots veure, el Jaume Mas ens porta un recull que en un principi pot sembla que no te relació amb aquesta època però que te unes bandes sonores d'allò més adients.

- Pesadilla antes de navidad : te parts que poden sonar a Halloween però quan avança la pel·lícula s’apropa més a nadal amb la banda sonora de Danny Elfman

: te parts que poden sonar a Halloween però quan avança la pel·lícula s’apropa més a nadal amb la banda sonora de Danny Elfman - Eduardo Manostijeras : Una altra meravella nadalenca amb banda sonora de Danny Elfman. Una història que passa al nadal amb una banda sonora plenament nadalenca. Transmet missatges molt nadalencs com l’amistat, la reunió amb els que estimes o acceptar als diferents.

: Una altra meravella nadalenca amb banda sonora de Danny Elfman. Una història que passa al nadal amb una banda sonora plenament nadalenca. Transmet missatges molt nadalencs com l’amistat, la reunió amb els que estimes o acceptar als diferents. - Gremlins : La mítica pel·lícula dels anys 80 que comença precisament al nadal i que compta amb una banda sonora nadalenca de Jerry Goldsmith.

: La mítica pel·lícula dels anys 80 que comença precisament al nadal i que compta amb una banda sonora nadalenca de Jerry Goldsmith. - Batman retorns : Tot i que potser no és una pel·lícula plenament nadalenca, si que està ambientada en aquesta èpica i la banda sonora de Danny Elfman és plenament adient.

: Tot i que potser no és una pel·lícula plenament nadalenca, si que està ambientada en aquesta èpica i la banda sonora de Danny Elfman és plenament adient. - Klaus: Pel·lícula d’animació que s’ha endut molts premis i que és plenament nadalenca. La meravellosa banda sonora és d’Alfonso G. Aguilar