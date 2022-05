La ciberseguridad, el elemento clave para evitar las estafas a través de Internet

El proceso imparable de digitalización que vive la sociedad desde hace años ha provocado que los riesgos informáticos sean una de las principales amenazas actuales, y la ciberseguridad es un elemento imprescindible para evitar caer en estafas virtuales. Según la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, el riesgo cero no existe porque los estafadores adaptan el fraude al tipo de colectivo al que se dirigen. Cualquier persona puede ser víctima de una ciberestafa.

Según ha asegurado Tomàs Morè, responsable de cultura del Centro de Innovación y Competencia en Ciberseguridad de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, también aprovechan momentos específicos del año para realizar las estafas.

Tomàs Morè: "Ahora, por ejemplo, estamos atentos a las estafas simulando la renta 2021"

Los Mossos d'Esquadra recomiendan no realizar compras ni introducir datos personales cuando se está usando una red de wifi abierta, y no ceder a peticiones de correos electrónicos, mensajes o llamadas que no se identifiquen correctamente y nos parezcan sospechosas.

Xavier Ibarz, mosso del Grupo Central de Proximidad y Relaciones con la Comunidad del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, asegura que se debe ser muy precabido y no fiarse enseguida de lo que se lee.

Ibarz: "Ante cualquier tipo de estafa, se debe aportar toda la información posible y denunciar"

También insisten en que, ante cualquier tipo de estafa, se aporte toda la documentación posible y se denuncie a la policía para evitar que más personas sean engañadas.