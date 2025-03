El Cercle d’Economia defensa que el finançament singular és una “oportunitat” per enfortir l’autogovern

El Cercle d’Economia s’arrenglera a favor del finançament singular perquè és “una gran oportunitat” per resoldre una problemàtica que s’arrossega des de fa dècades i que “ha condicionat la política catalana i estatal”.

La institució també argumenta que la sobirania fiscal pactada obre la porta per reformar el model de finançament arreu d’Espanya. Una reforma que cal fer en profunditat per guanyar en “transparència, cohesió territorial i solidaritat justa”.

El director general del Cercle d’Economia, Miquel Nadal, conclou que la reforma del finançament és “inajornable”, perquè el model actual “està caducat i no funciona”. “La reforma és una oportunitat perquè els governs autonòmics tinguin més capacitats per oferir serveis públics de qualitat i per millorar la transparència, l’eficàcia i la justícia del sistema de solidaritat entre territoris”.

El finançament singular és “extensible” a altres comunitats

En una nota publicada aquest dijous, el Cercle d’Economia assegura que el finançament singular “reforça l’autogovern” de Catalunya, però no va en detriment de cap territori. “El finançament singular obre la porta a estendre-ho a altres CCAA”, encara que “no està clar que la restat de comunitats vulguin un sistema similar”.

El Cercle d’Economia troba “imprescindible” reforçar l’Agència Tributària de Catalunya, apostar per un model fiscal de caire federal i fixar un mecanisme de solidaritat “revisable” periòdicament.

“Menció especial” per a Madrid

El Cercle entén que la Comunitat de Madrid mereix “una menció especial” per l’efecte capitalitat. La reforma del sistema de finançament hauria de servir per “reconèixer la responsabilitat d’aquesta regió” com a capital d’Espanya i “els beneficis que obté per la concentració d’activitat econòmica”. Això reporta a Madrid uns “avantatges” que li permet fer dumping fiscal. Per tot plegat, l’organisme conclou que “la solidaritat de la Comunitat de Madrid amb la resta de territoris s’ha de reforçar”.