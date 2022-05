CCOO trobaria “un frau” no reindustrialitzar els terrenys de Nissan

El líder de CCOOO a Catalunya ha anunciat que aquest divendres hi ha convocada una nova reunió de la taula per fer seguiment i conèixer en quin punt es troben les licitacions dels terrenys que ha deixat l'automobilística japonesa. Javier Pachecho també s'ha referit a la situació de crisi provocada per la inflació, l'encariment dels carburants i de l'energia. En aquest sentit ha reivindicat un increment salarial i ha criticat que la patronal s'hi nega per “preservar els seus beneficis”. Sobre el pla anticrisi del govern central, el secretari general de CCOO considera que “va en la bona direcció però encara és insuficient”.