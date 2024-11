Catalunya no tindrà Pressupostos fins el primer trimestre del 2025

Catalunya en Comú ha reclamat anar més enllà de la construcció de pisos protegits o d’ajudes per pagar el lloguer o la compra. El soci de Salvador Illa ha demanat aquest dimecres “intervenir en el mercat immobiliari per donar tranquil·litat” a la ciutadania.

La portaveu parlamentària de la formació, Jéssica Albiach, ha revelat que “la negociació dels Pressupostos no avancen i està encallada perquè vostès no concreten ni donen resposta a les propostes que els estem fent en matèria d’habitatge”.

El president de la Generalitat ha reconegut durant la sessió de control que “no tindrem Pressupostos fins el primer trimestres del 2025”, però ha promès partides econòmiques per garantir el dret a l’habitatge.

Salvador Illa no ha fet cap nou anunci en aquesta matèria, més enllà de reiterar que “escoltarà a tothom” i que “no em tremolaran les cames per enfrontar-me” contra els especuladors perquè “l’habitatge és un dret”.