Catalunya necessita més de 20.000 infermeres

Espanya necessitaria més de 100.000 infermeres addicionals per assolir la ratio mitjana de la Unió Europea, i Catalunya necessitaria 20.000 més. Així ho ha expressat el Ministeri de Sanitat, que informa que a Espanya hi ha un ratio de 6,3 infermeres per cada 1.000 habitants al total de l'estat, mentre que a Catalunya aquesta dada és una mica millor, d'un 6,4. Falten infermeres, i per això avui a La Ciutat hem parlat amb Ignacio Montoya, Secretari General del Sindicat d'Infermeries, SATSE, a Catalunya, i ens ha explicat que "el que ha de fer l'administració és invertir en millores professionals, ja que molts d'aquests companys el que busquen són millores salarials".

"Les infermeres marxen perquè fora d'Espanya les condicions són millors, i a més tenen un reconeixement professional superior, aquests factors són molt importants", explica Montoya. "Estem reivindicant cada cop més amb l'objectiu de combatre aquesta fuga de talent", afegeix. "És important intentar fidelitzar els professionals, perquè tenen molt talent, estan formats al nostre país, i hem de buscar una solució", conclou.