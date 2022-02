Cataluña levanta la obligación de la mascarilla en el recreo de las escuelas a partir del jueves

El gobierno catalán ha aprobado la decisión de la comisión delegada para el Covid-19 de retirar la mascarilla a la hora del recreo en los centros educativos a partir del próximo jueves. La decisión coincide con la aprobación por parte del consejo de ministros del fin de la obligatoriedad de esta medida en espacios exteriores.

La portavoz, Patricia Plaja, ha explicado que es "una noticia esperada por las familias y los niños" y que está relacionada "con la mejora de la docencia, el aprendizaje, la salud emocional y el disfrute" de los estudiantes. En este sentido, Plaja también ha asegurado que "la comunicación no verbal es necesaria e imprescindible para los más pequeños en su aprendizaje".

¿Cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en el aula?

En la rueda de prensa celebrada este mediodía en el Palau de la Generalitat, la portavoz del ejecutivo catalán ha afirmado que la voluntad del Govern es retirar la mascarilla del aula "tan pronto como sea posible" pero que la decisión estará marcada por la evolución epidemiológica: "No es una decisión inminente, no será ni en los próximos días ni en las próximas semanas, no lo puedo concretar".

Sin cribados en la escuela desde esta semana

Desde este lunes, Salud ha eliminado el programa de test de antígenos en las farmacias o centros de atención primaria para los alumnos que sean contactos estrechos de un positivo ya que la incidencia ha bajado notablemente en las franjas más jóvenes. Sólo se mantiene este sistema de TAR en las escuelas de educación especial y también para el profesorado. La Generalitat también anunció la voluntad de levantar las cuarentenas en los centros educativos antes de que acabara el mes. Una medida que llevó, sin éxito, al consejo Interterritorial.