LA CIUTAT D'ESTIU AMB JAUME MAS

Casa Vicens, la primera de Gaudí al cor de la capital catalana

En ple cor de Barcelona, al barri de Gràcia, rere un reixat de ferro amb forma de fulla de margalló, hi ha el secret més ben guardat: la Casa Vicens, la primera obra mestra de Gaudí. Amb la Mercè de Clascà ens endinsem per gaudir de cada racó i de l’ambient dels carrers i places plenes de vida per xerrar amb els veïns; gaudir de l’arquitectura, dels comerços i locals; menjar tapes o descobrir l’última mostra cultural.