El cas Jeffrey Epstein

L'any 1990 Jeffrey Epstein va comprar una mansió a Palm Beach, a Florida, que va destinar a pràctiques sexuals. En aquest context, destaca també el paper de l'exparella del multimilionari, Ghislaine Maxwell, amiga de la reialesa britànica i que també era encarregada de reclutar menors. Actualment, compleix una condemna de vint anys de presó als Estats Units per haver col·laborat amb Epstein a abusar sexualment de nenes menors d'edat i per tràfic sexual.

"Vaig tenir por, les meves cadenes eren persones poderoses"

Una de les presumptes joves a qui va reclutar Maxwell era Virgina Guiffre que assegura que el príncep Andreu d'Anglaterra va abusar d'ella sent menor d'edat. "Em vaig sentir bruta. Vaig tenir por. Les meves cadenes eren persones poderoses. No podia entendre com els estaments més alts del govern i gent poderosa estiguessin permetent que passés això. I no només ho permetien, sinó que hi participaven", assegurava Guiffre anys després.

L'any 2019, Epstein va ser arrestat per tràfic sexual de menors i després de la detenció, més d'una desena de dones es van atrevir a acusar-lo d'abusos. Els investigadors, llavors, van trobar milers de fotografies de menors despullades. Quan feia un mes que estava a la presó, Epstein es va suïcidar a la seva cel·la. Tot i això, les hipòtesis sobre la vertadera causa de la seva mort, continuen obertes.

L'entrellat jurídic del cas

L'advocat i col·laborador de 'La Brúixola' Pablo de Palacio ens explica les característiques legals que fan que s'hagi pogut publicar els documents en què apareixen més de 200 noms de personatges de l'esfera pública. De Palacio remarca que el fet que apareguin a la llista, no vol dir que aquestes persones estiguin directament relacionades amb el cas i que "els empara la presumpció d'innocència".

La dificultat del cas rau en el fet que el mateix Epstein ja és mort i, per tant, "mai podrem saber quina va ser la participació de les persones que no es poden defensar". Un dels noms que apareix als documents és el de Donald Trump. En aquest sentit, l'advocat creu que "és un personatge difícil de preveure" però considera que el cas no l'afectarà a les eleccions presidencials que s'han de celebrar aquest any als Estats Units.

L'advocat Pablo de Palacio conclou que "tinc la confiança que es pugui arribar a conèixer entre un 70% i un 80% de què va passar a l'illa durant aquells anys".