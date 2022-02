El canvi de calendari i d'horaris del curs escolar agafa per sorpresa a les famílies

L’anunci del canvi de calendari va agafar per sorpresa a les famílies, i tot i que la part d’iniciar el curs abans va convèncer a la majoria, el fet de reduir la jornada lectiva i convertir-la en intensiva no era del gust de tothom.

Així ho han assegurat alguns dels pares i mares, que celebraven acostar-se als calendaris europeus i que les classes comencin abans. Però el fet que hi hagi un canvi d’horari fa que moltes famílies no ho acabin de veure clar. Això sí, que hi hagi la opció d’activitats gratuïtes ho veuen com la única opció possible per a moltes famílies, tot i que la mesura, a molts els hi havia passat per alt fins a aquest moment.

I és que moltes famílies han de fer esforços. Uns esforços que moltes vegades necessiten l’ajuda dels avis, que acaben sent qui recull als nets moltes vegades.