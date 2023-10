Cantera: Necesidad o virtud

Y mucho menos en equipos grandes el potencial del Barcelona o el Real Madrid cuya exigencia es absoluta desde el primer partido desde el primer minuto. Lo ocurrido el pasado domingo ante el Athlétic de Bilbao con la enésima irrupción de un futbolista de la Masía que además se convirtió en protagonista del partido empieza ser demasiado recurrente en el Barcelona y una gran noticia de cara al futuro. Y ayer a Fermin López se convirtió en el Jugador más destacado, el MVP frente a los ucranianos.

La prolífica cantera del Barça está dando muchos más frutos de la habitual en los últimos tiempos y además de Calidad y de un rendimiento inmediato nada normal.

De no ser por la difícil situación económica que provocó que la plantilla del Barcelona sea bastante más corta de lo habitual con solo 19 fichas en el primer equipo, y la enorme plaga de lesiones de hasta seis jugadores de la plantilla, a buen seguro que no estaríamos hablando ya no solo del gol de Marc Guiu o de Fermin López , dos grandes noticias esta semana.

De ahí que los debuts y la entrada de los jugadores en el Barcelona sea por pura necesidad, por dar refresco y recambio a los pocos jugadores que tiene de la primera plantilla, pero es verdad que hay que ser valientes como lo hizo su entrenador y apostar por ellos en situaciones delicadas, en momentos tan complicados, como el que se vivía el domingo con apenas 15 minutos para el final y el encuentro todavía por decidir . O Fermin López ayer en Champions.

La otra circunstancia es que debuten tratándose de jugadores muy especiales, como es el caso de Lamine Yamal, que evidentemente está a otro nivel y que es una aparición futbolística que se produce de tanto en cuanto. La auténtica realidad es que este año en el 11 titular del Barcelona suele haber 4 ó 5 jugadores inferiores a los 20 años y que algunos de ellos llevan un peso importante en el equipo como puede ser el ejemplo de Gavi. O Fermin, MVP ayer.

De tanto en tanto surgió una generación más brillante que otras y da la sensación de que ahora el Barcelona puede aprovechar la calidad de muchos de los que vienen de abajo, entre otras cosas, porque no hay dinero para invertir arriba y porque posiblemente cuando se ha invertido no se han traído cosas que mejorar mucho lo que venía desde abajo y encima eran un tapón. Ahora la cantera es necesidad y también es virtud porque son buenos y lo están demostrando en cuanto que tienen la más mínima oportunidad.

Toda una bendición para el Barça que esperemos tenga continuidad durante toda la temporada, con la necesaria paciencia por parte de todos, a buen seguro del Entrenador, que es quien mejor conoce a los futbolistas de la casa, de la directiva ante la situación precaria de la plantilla y económica del club, y de la afición que debe ser mucho más prudente y condescendiente con ellos, a sabiendas de que es una apuesta arriesgada, pero de futuro, de enorme futuro.