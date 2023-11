Avui, a 'La Cançó de l'any' hem arribat fins el 1993, fa exactament 30 anys. A banda de recordar que Rosalia va néixer aquell any, la Montse ens ha portat les cançons que més van sonar aquell any. El Último de la Fila, Laura Pausini, Whats going on... I Saturday Night! Un bon mix de cançons que van marcar aquell any i a molts de nosaltres. A la seva cançó, la Miriam ens ha sorprès amb un actual presentador de televisió que va fer 'els seus pinets' com a cantant gravant un disc.