Una canción que contenga la palabra 'omnicanalidad'?

Esta semana Montse ha afrontado una sección "con claroscuros", como ella ha contado en el directo. Y es que, en el lado de lo negativo, un oyente ha propuesto la palabra 'omnicanalidad'... Y Montse la ha encontrado, aunque con algún truco. También ha encontrado canciones con la palabra 'luna', como son las canciones 'Hijo de la luna' de Mecano, 'Fly me to the moon' de Frank Sinatra, 'La luna y el toro' de Matador (no es la original pero es la versión que Montse ha querido poner) y 'Dulce Locura' de La Oreja de Van Gogh. La última palabra ha sido 'radio', y el primero de los temas que nos ha traído Montse ha sido 'Súbeme la radio', de Enrique Iglesias, y el segundo y último 'Radio Ga-ga', de Queen.