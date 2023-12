Camprodón té un dels pessebres més grans i espectaculars de Catalunya

D'entre els milers de pessebres que hi ha a Catalunya hi ha un de molt especial a Camprodón. I és que un grup de veïns de la localitat garrotxina, concretament de la urbanització Font Rubí, han ajudat dues veïnes, la Neus López i la seva germana, a instal·lar un pessebre immens, composat de centenars de figures que s'han anat col·leccionant durant tot l'any i plè de detalls, que el converteixen en un dels pessebres més espectaculars que sens dubte, suposa un gran reclam per visitar Camprodón. Del procés d'elaboració d'aquest pessebre de 200 metres quadrats n'hem parlat amb una de les seves creadores, la Neus López.