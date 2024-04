Campanya '12 mesos en Endocrinologia i Nutrició, 12 passos cap a la salut'

La campanya explicarà a la població general les àrees de treball més representatives de l'Endocrinologia i Nutrició per apropar a la població general aquesta especialitat mèdica . L'Endocrinologia i Nutrició té un paper molt important en l'àmbit de la salut, ja que gran part dels problemes metabòlics o nutricionals en poden provocar d'altres de més greus com l'augment de la patología vascular cardíaca o cerebral, la insuficiència renal i fins i tot alguns tipus de càncer. Algunes malalties endocrines com l'obesitat, les alteracions del colesterol, la diabetis mellitus, el fetge gras i el tiroide són freqüents, però altres àmbits d'actuació dels endocrinòlegs són menys habituals , com els tumors neuroendocrins, les malalties de la hipòfisi, la patologia gonadal (fertilitat), el metabolisme mineral ossi, etc., per la qual cosa és fonamental que la població sigui conscient de la seva importància.