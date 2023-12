"Cal posar una data a la fi dels combustibles fòssils"

En una entrevista a la Brúixola, el climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona Javier Martín Vide ha estat rotund sobre quin ha de ser el camí per combatre el canvi climàtic: "Si no hi ha un acord per posar una data per posar fi a la producció i l'ús dels combustibles fòssils, estaríem parlant d'un fracàs; cal prendre decisions dràstiques". Segons Vide, l'objectiu final ha de ser arribar al 2050 amb neutralitat d'emissions. Perquè això sigui possible, durant el que queda d'aquesta dècada "cal fer un esforç majúscul perquè, si no aconseguim unes reduccions considerables, estarem per sobre del grau i mig d'escalfament global.

La COP28, en camp contrari

A l'hora de llegir les conclusions de la COP28, aquest expert en canvi climàtic ha assegurat que el fet que es fes a Dubai, un dels països més importants en la producció de petroli, ha estat com "jugar en camp contrari". Martín Vide creu que, sense les reunions de París o de Kyoto, les coses anirien encara pitjor tot i que també entén que moltes trobades "han estat decebedores i que es pot parlar de fracassos". Tot i això, ha cridat a no caure en el catastrofisme i a seguir treballant. En el cas d'Espanya, Martín Vide ha assegurat que Espanya ha d'aprofitar les hores de sol i aprofitat la possibilitat d'utilitzar aquesta energia solar. La transició energètica "no es pot fer d'avui per demà, però ho hem de fer ràpidament; si no, no farem els deures en la reducció d'emissions", segons Vide.

La sequera a Catalunya

Sobre la situació de sequera a Catalunya, aquest expert ha assegurat que el més important és treballar quan els pantans estan plens per preparar els escenaris més complicats i, en aquest sentit, ha apostat per tecnificar el regadiu i rebaixar al màxim les pèrdues d'aigua. Sobre la gestió de la Generalitat, Martín Vide ha assegurat que ell no hauria declarat l'estat de preemergència i hauria anat directament a l'etapa d'emergència.