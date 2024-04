Un de cada quatre professors ha patit algun tipus de violència en l'últim any, segons un informe

Un de cada quatre professorsde tot l’Estat afirma haver patit algun tipus de violència als centres educatius en l’últim any, i més d’un 40% diu que ha estat testimoni de casos de violència a les aules. Així es desprèn del nou Baròmetre Internacional de Salut i Benestar del Personal d'Educació, que ha presentat CCOO aquest dimecres a Barcelona.

El baròmetre analitza els casos de violència comesos per alumnes, companys, famílies i persones de fora del centre. En aquest sentit, destaca que només es van cometre agressions físiques per part de l’alumnat, mentre que la resta van ser atacs verbals com insults, amenaces o humiliacions. En aquest context, des de la federació d’Educació de CCOO a Catalunya, demanen un protocol per actuar davant les agressions a docents. "S'ha d'establir aquest protocol, que no costa diners i que hem demanat infinitament, perquè com a mínim se sàpiga què cal fer. Les direccions han de saber com actuar, no és només qüestió de tapar aquella situació i fer veure que no ha passat perquè si no la gent es pensarà que aquell centre és conflictiu", ha dit Mirnaya Chabás, secretaria de salut laboral del sindicat.

Ansietat i depressió entre els docents

La inseguretat, però també la manca de recursos, les ràtios elevades i altres problemes, perjudiquen la salut mental dels docents. L’informe revela que un 40% del professorat espanyol ha patit episodis d’ansietat o depressió per les seves condicions laborals.

"Fem tot el possible perquè la qualitat de l'educació sigui la millor. Ens esforcem i, amb molta voluntat, perseverança i despesa de temps lliure, ho tirem endavant igualment, però això no vol dir que estiguem bé", ha remarcat Chabás. D'altra banda, també ha subratllat que la solució a la mala salut mental dels docents ha de passar irremeiablement per destinar més recursos a l’educació.