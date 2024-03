La Brúixola de la cultura

El Robert Calvo ens porta cap al Teatre Goya, on aquest cap de setmana es representa Salomé, una obra que interpreta per BelénRueda. També ens parla de la Passió d'Olesa de Montserrat i de l'exposició 'Subúrbia. La construcció del somni americà' que es pot veure al CCCB. La religió és la protagonista de la secció del nostre expert en sèries, el Jaume Mas. Per acabar, la Marta Lozano ens porta l'agenda musical d'aquest cap de setmana i l'actualitat del sector que passa per Madonna, Bruno Mars i Shakira.