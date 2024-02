'La Brúixola' de la cultura

Comencem la planacultural de 'La Brúixola' amb el Robert Calvo que ens explica l'arribada al Teatre Tívoli de "Loschicos del coro". També ens parla de màgia a Badalona, on se celebra el Festival Internacional de Màgia Memorial Li-Chang, que enguany celebra la seva vint-i-quatrena edició. Acabem la secció del Robert amb les jornades cinematogràfiques del periodista i crític de cinema Eduardo de Vicente que presenta 'Dijous imprescindibles' on cada setmana repassa els millors títols de la història del cinema. A més, ens presenta el pòdcast del mateix periodista 'Mi cinema paradiso'.



En sèries, el Jaume Mas ens porta quatre biopics: 'The new look', 'Cristóbal Balenciaga', 'Feud: Capote vs. TheSwans' i 'Narcos'.



Tanquem la setmana amb música i amb la Marta Lozano que ens presenta l'agenda de concerts amb les actuacions d'Albert Pla, de Dreamcatcher i Marlena. També repassem tota l'actualitat musical, que passa per les actuacions de la Superbowl, la gira europea de Laura Pausini i l'anunci del llançament del nou disc de Shakira.