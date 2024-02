La Brúixola de la cultura

El Robert Calvo ens porta al Teatre Poliorama on s'estrena l'obra "Esperant Mr. Bojangles" que protagonitzen Sílvia Abril, Lluís Villanueva i Lua Amat. El muntatge canta a l'amor familiar i a la possibilitat de conviure amb una malaltia mental. Entre els plans per aquest cap de setmana, en Robert ens recomana també el Festival de la Llum a Barcelona i la lectura de l'últim llibre que ha escrit Màxim Huerta, "París despertabatarde".



Continuem parlant de sèries amb el Jaume Mas. Avui, la temàtica gira al voltant de sèries que han nascut arran de pel·lícules, aprofitant l'estrena de "Mr. & Mrs. Smith". En aquest sentit, el Jaume ens parla de 'Lo quehacemos en lassombras', 'Cobra Kai' i 'Irma Vep'.



Per acabar, la Marta Lozano destaca els concerts d'Antònia Font, Bad Gyal i Blas Cantó i ens porta un repàs de l'actualitat musical, que passa pels premis Grammy que se celebren diumenge i la prohibició d'utilitzar les cançons dels artistes d'Universal Music a Tiktok. A més, també fem un repàs de les vuit cançons finalistes al Benidorm Fest, que se celebrarà aquest dissabte i d'on sortirà el representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió.