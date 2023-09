La Brúixola 07/09/23

Avui a "La Brúixola" ... El 2022 més de 600 persones s'han suïcidat a Catalunya, un 5% més que l'any anterior. Això també vol dir 600 famílies afectades per aquesta problemàtica. En aquest sentit, Salut ha posat l'accent en la prevenció i també en l'atenció a les famílies de les víctimes. Canviant de qüestió, anem cap al carrer Consell de Cent de Barcelona perquè l'eix verd al voltant de la superilla de l'Eixample podria tenir els dies comptats. En clau política, enmig del debat sobre l'amnistia per als encausats per l'1 d'octubre, el president del Suprem ha cridat a respectar la independència judicial. En economia, parlem de l'augment del preu de l'habitatge a Catalunya amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues. També parlem d'educació perquè l'associació catalana de famílies i persones amb sordesa ha demanat al Departament una sèrie de mesures concretes per millorar la comunicació entre els professors i els alumnes que pateixen aquesta discapacitat. En parlem amb la seva portaveu, Francina Ballester. Durant el programa analitzarem tota l'actualitat política a la tertúlia amb Sònia Sierra i Esther Domingo.