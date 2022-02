Blancafort (FECAVEM): “Som més de 20 entitats que estem en contra la reforma de Via Laietana”

La reforma contempla que el nou espai elimini la pujada de vehicles privats i de baixada ho redueixi a un simple carril. Hi haurà un carril compartit per taxis, busos i bicicletes de baixada i de pujada només hi haurà un carril exclusiu per a taxis, busos i els veïns de la zona.

Per tant, la circulació quedarà reduïda a la mínima expressió prioritzant els vianants. I és que les voreres que ara van entre els 2 metres i mig i els 3 i mig, s'ampliaran fins a 4 metres al llarg de tota la Via Laietana. Es crearan, per tant, més zones verdes i noves places. De fet, hi haurà una gran plaça a Antoni Maura, que unirà la catedral amb el mercat de Santa Caterina.

I com quedarà durant les obres? Doncs en principi es mantindran dos carrils, un de baixada i l'altre de pujada. Els vehicles privats podran arribar fins a l'altura de la plaça Antoni Maura, mentre que els busos es desviaran pel passeig Picasso. Això durant 2 els dos anys que està previst que durin aquestes obres.