'Benvingut', 'tornar' i 't'he trobat a faltar', les paraules de la setmana

En Gerard Sanz ha tornat a la ràdio després de la primera fase de la seva baixa de paternitat. I la Montse Valls ho ha volgut celebrar amb cançons de benvinguda. De fet, 'benvingut' és la primera paraula que ens ha portat. Amb aquest mot hi tenim cançons com 'Bienvenidos', de Miguel Ríos; 'Bienvenidos al show', d'Amaia; i també 'Welcome to my life', de The Simple Plan.

Celebrem la tornada del Gerard

'Volverás', de 'El Canto del Loco' és un dels temes musicals que ens porta la Montse. També ens ha proposat 'Volverte a ver', del cantant colombià Juanes. I venint cap a casa, hem celebrat el tema 'Tornarem', de Lax'n'busto, que té una gran dosi èpica. Amb tot, també hem posat a l'antena 'Te he echado de menos', de Pablo Alborán i 'Clar que t'he trobat a faltar', de The Tyets.