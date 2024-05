El Batxillerat, encara considerada la via dels bons estudiants

La Fundació Bofill ha elaborat un informe on denuncia que els estudiants que acaben l’ESO no es troben amb l’acompanyament necessari per orientar el seu futur acadèmic. Segons aquest estudi, els alumnes han de prendre una primera decisió important en la seva carrera i, potser, fins i tot en el seu futur laboral condicionats per "estereotips" o consells "esbiaixats". Això fa que els estudiants que treuen millors notes són convidats a fer el Batxillerat, especialment, el científic, mentre que els alumnes amb mes dificultats acaben en cicles de FP "com una opció de segona".

En una entrevista a la Brúixola, la coautora d'aquest informe, Aina Tarabini, ha assegurat que el Batxillerat és "la via de l'èxit reconeguda social i escolarment" i la que també té una oferta molt àmplia. Això vol dir, "paradoxalment", que fer una bona tria de Formació Professional és "més difícil i angoixant" per a les famílies i els estudiants que són també els alumnes amb més dificultats d'aprenentatge i amb més necessitats educatives. D'aquesta manera, Tarabini conclou que "plou sobre mullat".

En aquest sentit, aquesta especialista reconeix que hi ha "un element de classe" però també d'origen, de sexe i de territori. I és que, en molts casos, els estudiants de l'ESO han de canviar de centre si volen fer un cicle d'FP i, en canvi, el Batxillerat es converteix en una via de "continuïtat" al mateix lloc. Per això, la Fundació Bofill proposa "crear una estructura d'oportunitats que generi oferta pública i de qualitat per a tothom". Així mateix, planteja una beca salari als joves de 16 a 18 anys en risc de pobresa, uns 32.000 beneficiaris, i garantir 13.000 ajuts al transport per als joves amb menys recursos que hagin de desplaçar-se per accedir als estudis postobligatoris que volen.

Orientació professional

A més a més, Aina Tarabini també considera "imprescindible" reforçar la figura de l'orientador professional que acompanyi als estudiants durant tota l'etapa educativa i no només a finals de quart d'ESO. En aquesta línia, s'ha mostrat partidària de que tots els docents d'ESO siguin tutors o tutores del centre per tal d'acompanyar al conjunt dels alumnes d'una forma més personalitzada.