Barcelona té la millor qualitat d'aire dels darrers 40 anys

Totes les estacions de la ciutat han registrat un descens de les dades dels contaminants respecte a l’any anterior i, per segona vegada, totes les estacions de la ciutat compleixen amb el valor límit d’NO2 que estableix la Unió Europea. Per parlar de tot plegat, ha vingut a La Ciutat el Genís Domínguez, portaveu d'Eixample Respira, i ens ha explicat que "és una bona noticia que estiguin baixant els nivells de contaminació". "Si seguim aquest ritme podrem complir els nivells legals que la Unió Europea requereix que complim al 2020, però és important entendre que no estem en una situació bona perquè aquesta qualitat de l'aire encara fa emmalaltir a moltes persones", explica Genís.

"Aquesta tendència és la habitual dels darrers anys, i és normal que es dongui aquesta tendència", diu el portaveu d'Eixample Respira. "Els límits actuals els va fixar la Unió Europea fa 12 anys, i els hem estat incomplint 10 anys, només fa dos o tres que els estem complint", afegeix. "El problema és que el nivell actual és tres vegades major al que recomana l'Organització Mundial de la Salut per a que sigui saludable, i volem millorar encara més", conclou.